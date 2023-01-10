"الخریف": ترسية عقد بقيمة 90 مليون ريال لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة‬‬‬ ‬‬‬‬‬المنورة

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن ترسية عقد لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية ‬لمدة 36 شهرا، وتبلغ قيمة العقد 89,828,250.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من 2023.