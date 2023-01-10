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أخبار الشركات- محلية

"الخریف": ترسية عقد بقيمة 90 مليون ريال لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة‬‬‬ ‬‬‬‬‬المنورة

"الخریف": ترسية عقد بقيمة 90 مليون ريال لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة‬‬‬ ‬‬‬‬‬المنورة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن ترسية عقد لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية ‬لمدة 36 شهرا، وتبلغ قيمة العقد 89,828,250.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من 2023.

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