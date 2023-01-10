أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن ترسية عقد لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية لمدة 36 شهرا، وتبلغ قيمة العقد 89,828,250.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من 2023.
"الخریف": ترسية عقد بقيمة 90 مليون ريال لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة
أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن ترسية عقد لتشغيل وصيانة شبكات المياه في المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية لمدة 36 شهرا، وتبلغ قيمة العقد 89,828,250.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
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