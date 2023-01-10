باستثمارات 7 مليارات ريال .. وضع حجر الأساس لمشاريع محطات حاويات ميناء الدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، المسند للشركة السعودية العالمية للموانئ SGP بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقا لصيغة BOT، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وتتضمن المشاريع الجديدة تطوير الأعمال الخاصة بمحطتي الحاويات بميناء الدمام، ومن بينها تطوير الأرصفة وبنيتها التحتية، والمرافق الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، وكذلك التوسع في الأرصفة وتطوير ساحة الحاويات المصاحبة بمحطة الحاويات الثانية بهدف استيعاب ومناولة السفن العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مُخصصة لتجربة المعدات والتقنيات الحديثة قبل التطبيق العملي Sandbox على مساحة 3 هيكتار باستخدام أحدث التقنيات، التي ستعزز الجاهزية المستقبلية والكفاءة التشغيلية للميناء.

وتسهم مشاريع عقد الإسناد بالميناء في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بـ 120 في المائة لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية وتوفير 4 آلاف وظيفة، بما يدعم جهود "موانئ" في تعزيز قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.