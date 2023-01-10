الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من "التكنولوجيا"

أغلق المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في أسبوعين اليوم بفضل قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا لكن الحذر قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل حد من المكاسب.

وبحسب "رويترز"، أنهى المؤشر نيكاي التعاملات مرتفعا 0.78 في المائة عند 26175.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المائة إلى 1880.88 نقطة.

وقال شوجي هوسو كبير محللي الاستراتيجيات لدى دايوا سيكيوريتيز "تراجعت عائدات سندات الخزانة واكتسب المؤشر ناسداك زخما في الولايات المتحدة الليلة الماضية. لذلك أقبل المستثمرون على شراء الأسهم اليابانية لكن المكاسب كانت محدودة". وأضاف "يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار بنك اليابان خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. فاجأ البنك المركزي المستثمرين الشهر الماضي وربما يفعل شيئا مماثلا".

وارتفعت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.08 في المائة و1.88 في المائة على الترتيب بينما قفز سهم شركة دايكين اندستريز 5.33 في المائة.

وزاد سهم سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 2.36 في المائة بعدما قال تقرير إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحيا محادثات مع المؤسسة اليابانية بشأن إدراج أسهم شركة آرم المحدودة لتصميم الرقائق في بورصة لندن.