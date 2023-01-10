بدءا من اليوم .. "أكوا باور" تطرح صكوك مقومة بالريال بحد أقصى 1.8 مليار

أعلنت شركة أكوا باور، عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي ضمن برنامجها للصكوك المحلية البالغ خمسة مليارات ريال، وذلك عن طريق طرح خاص.

وبينت الشركة عبر بيان في"تداول" أن قيمة الطرح ستكون 1.8 مليار ريال بحد أقصى والحد الأدنى 1 مليون ريال، وسيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك وفقا لظروف السوق.

وسيكون تاريخ بداية الطرح 10 يناير الجاري، ونهايته 21 فبراير المقبل، وسيستهدف العملاء المؤسسيون والمؤهلون على النحو المحدد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقد قامت "أكوا باور" بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة إس إن بي كابيتال بصفتهما مديري الطرح ومديري سجل اكتتاب المشتركين، وستكون مدة استحقاق الصك سبعة أعوام مع خيار الشراء في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار، حسب ظروف السوق.

ويمكن استرداد قيمة الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة على النحو المفصل في نشرة الطرح فيما يتعلق بالصكوك، وستعلن الشركة عن أي مستجدات جوهرية أخرى ذات صلة لمساهميها في الوقت المناسب.

هذا الإصدار هو جزء من برنامج أكوا باور للصكوك المحلية البالغ 5,000,000,000 ريال سعودي والذي تم الموافقة عليه وإعلانه في نشرة إصدار الاكتتاب.