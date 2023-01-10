الإنتاج الصناعي السعودي يواصل نموه .. ارتفع 8.6 % خلال نوفمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية، 8.6 في المائة خلال نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر 2021، نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لنوفمبر 5.7 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 19.7 في المائة، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضا 10.9 في المائة مقارنة بنوفمبر 2021.

وأفادت أن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في نوفمبر كان إيجابيا، حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.