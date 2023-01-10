انخفاض الدولار مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة

انخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسة الأخرى اليوم الثلاثاء متأثرا بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.

وبحسب "رويترز"، تتزايد الشكوك بالأسواق في أن يضطر مجلس الاحتياطي إلى رفع سعر الفائدة فوق خمسة في المائة للسيطرة على التضخم إذ بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل. ويتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها دون خمسة في المائة بحلول يونيو.

وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 في المائة إلى 1.0739 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.08 في المائة إلى 1.21705 دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار أمس الاثنين وبعدما أغلق مرتفعا 0.73 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة، 0.03 في المائة إلى 103.14 بعدما تراجع 0.7 في المائة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.03 في المائة إلى 0.69155 دولار أمريكي بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6378 دولار أمريكي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار.