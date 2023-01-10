نيوجيرسي وأوهايو تنضمان لولايات أمريكية أخرى تحظر "تيك توك"

قالت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو أمس إنهما تنضمان لولايات أمريكية أخرى في حظر تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.

وبحسب "رويترز"، قال فيل ميرفي حاكم نيوجيرسي الديمقراطي إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب. وقال مكتب ميرفي "كانت هناك دواعي مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها".

كما ذكر مايك ديواين حاكم أوهايو، وهو جمهوري، في أمر حظر التطبيق أن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.

وعبر "تيك توك" عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.

وعلى مدار ثلاثة أعوام، سعى تيك توك إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل أي كيان تحت تأثير بكين.