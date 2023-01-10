بتوجيهات ولي العهد .. السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار وزيادة مبلغ الوديعة

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ الموافق 25 أغسطس 2022م، لتصل إلى 10 مليارات دولار، وكذلك أن يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 ديسمبر 2022م، لتصل إلى خمسة مليارات دولار، وذلك تأكيدًا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها الشقيق.

جاء ذلك في إطار التواصل القائم بين ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.