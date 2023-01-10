مؤشرات الأسهم الأمريكية تمحو مكاسب مطلع الجلسة

محت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية مكاسب مطلع التعاملات اليوم، إلا أنها أغلقت على تراجعات طفيفة باستثناء مؤشر ناسداك المجمع الذي أغلق في المنطقة الخضراء، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن التضخم على التفاؤل حيال التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبطيء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع دون أعلى مستوياته خلال اليوم.

وينتظر المستثمرون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الثلاثاء، إذ يتوقع بعض الخبراء أنه قد يقول إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإظهار أن التضخم تحت السيطرة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.74 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة ليغلق عند 3892.34 نقطة، بينما زاد ناسداك المجمع 66.13 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 10635.96 نقطة، وانخفض داو جونز الصناعي 111.48 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 33519.13 نقطة.