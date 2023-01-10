"الأبحاث والإعلام" تطلق "الشرق كويك تيك" .. وتقيم منتدى "بلومبيرج إنفست" في أكتوبر

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة "بلومبيرج" الإعلامية، منصة "الشرق كويك تيك"، وإقامة منتدى "بلومبيرج إنفست" في الرياض في أكتوبر 2023، الذي يجمع نخبة من أبرز خبراء الاستثمار العالمي وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول أجندة المنتدى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتستهدف "الشرق كويك تيك" تغطية أهم القضايا العالمية، بالتركيز على جانب الأعمال، مدعومة بقاعدة البيانات الضخمة التابعة لـ "بلومبيرج". وسيكون ذلك من خلال إنتاج عصري متنوع يشمل برامج الوثائقيات الأصلية، وبرامج إخبارية، ومقاطع مدعومة بمؤثرات عرض البيانات، وتغطيات مباشرة للأحداث، أو من خلال ترجمة محتوى Bloomberg QuickTake إلى اللغة العربية، مستهدفة شريحة الشباب من متحدثي اللغة العربية في المنطقة وحول العالم.

وتأتي المنصة، مكملة لمنصات الشرق حيث ستعنى بسرد خلفيات وتداعيات أهم القضايا العالمية والإقليمية، في حين تقوم منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج" بتغطية الأخبار المالية وأخبار الأعمال بشكل معمق. وستتوفر الشرق كويك عبر منصات "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج" الرقمية، ما يمنح المتابعين تجربة فريدة، ويتيح لهم تلقي الأخبار بالشكل المناسب وفي التوقيت والمكان المطلوبين، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لدى "SRMG".

وتعليقا على الاتفاقية، قالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ "SRMG": "يأتي هذا الإعلان اعتمادا على النجاح الذي حققته منصات "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج"، وتعزيزا لرؤيتنا التي تهدف إلى استقطاب أفضل الوسائل الإعلامية والمنصات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتمكين الوصول للمحتوى الرئيس عالي الجودة والمعلومات والتحاليل بالشكل الذي يتناسب مع قاعدة متابعينا المرتكزة بشكل أساسي على شريحة الشباب حيث تعكس "الشرق كويك تيك" رؤيتنا في تقديم المحتوى الثري للمتابعين عبر منصاتنا المتعددة."

من جانبه، قال سكوت هيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة "بلومبيرج" الإعلامية: يأتي إطلاق "الشرق كويك تيك" مشيرا إلى تنامي رغبة مجتمعات الأعمال في الشرق الأوسط بالحصول على أخبار وتحليلات عالية الجودة في عالم المال والأعمال، ونحن نؤمن بأن المتابعين الناطقين باللغة العربية سيقدرون المحتوى والسياق المقدم من "الشرق كويك تيك".