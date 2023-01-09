الأمريكي جيف أوبين يستحوذ على حصة في شركة "باير" الألمانية

اشترى المستثمر الأمريكي جيف أوبين حصة من شركة الكيماويات والأدوية الألمانية "باير" التي تراجع سعر سهمها منذ استحواذها على شركة البذور الزراعية الأمريكية مونسانتو عام 2018، وقالت شركة "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" المملوكة للمستثمر أوبين اليوم إنها استحوذت على 8.18 مليون سهم بما يعادل 0.83 في المائة من أسهم باير.

وتقدر قيمة هذه الحصة بحوالي 414 مليون يورو (442 مليون دولار) بحسب سعر سهم باير في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن فيرنر باومان الرئيس التنفيذي لشركة باير يتعرض لضغوط قوية من جانب المساهمين منذ استحواذ الشركة على مونسانتو، وأصبحت صفقة الاستحواذ الألمانية صداعا قانونيا حيث خصصت شركة باير 16 مليار دولار لتغطية الدعاوى القضائية ضد شركة مونسانتو بسبب مبيد الحشائش راوند آب المسبب للسرطان.

وتراجع سعر سهم باير منذ استحواذها على مونسانتو بأكثر من 50 في المائة من مستواه قبل الصفقة، ويضغط العديد من المساهمين في باير التي تتكون من ثلاث قطاعات كبرى هي الكيماويات الزراعية والأدوية ومستحضرات العناية الشخصية من أجل تقسيم الشركة إلى شركات مستقلة. في المقابل يرى باومان أن الهيكل الحالي للشركة هو الهيكل المناسب.