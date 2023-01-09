في أسبوع .. جولدمان ساكس تشطب 3200 وظيفة

تبدأ مجموعة جولدمان ساكس جروب الأمريكية المالية أكبر جولاتها لشطب الوظائف على الإطلاق، حيث تعمل على خطة لتقليص 3200 وظيفة هذا الأسبوع، حيث تمضي قيادة البنك العملاق بشكل أشد عن منافسيه في الاستغناء عن العمالة.

وذكرت "بلومبيرج" نقلا عن مصدر، أن من المتوقع أن يبدأ البنك العملية منتصف الأسبوع الجاري، وأن العدد الإجمالي للأفراد الذين ستطالهم العملية لن يتجاوز 3200 فرد، وقال إن أكثر من ثلث هؤلاء من المحتمل أن يكونوا من وحدات البنك الرئيسية للأعمال المصرفية والتداول، بما يشير إلى طبيعة الاستغناء الكبيرة.

ووفقا لمصادر لم تكشف عن هويتها، من المتوقع أن يكشف البنك عن ماليات مرتبطة بوحدة جديدة تضم قطاعي بطاقات الائتمان والإقراض بالتقسيط، والتي ستسجل خسائر قبل خصم الضريبة بأكثر من ملياري دولار، ورفض متحدث باسم البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له التعليق.