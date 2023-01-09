إتاحة تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين ممن هم أقل من 21 عاما عبر "أبشر"

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اكتمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للتابعين ممن هم أقل من عمر 21 عاما، من خلال منصة وزارة الداخلية "أبشر".

وأشارت إلى أن هذه المرحلة الأخيرة لخدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني، ويمكن للمواطن الاستفادة من هاتين الخدمتين أثناء إصدار وتجديد جواز سفره والتابعين له، موضحة أنه يمكن للمواطن تجديد الجواز الإلكتروني للتابعين له من 21 عاما فأقل عبر "أبشر" ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، من دون حجز موعد مسبق.

ودعت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر "أبشر"، مؤكدة أن تسلم الجواز سيكون فقط عبر وسائل الشحن المتاحة "الناقل البريدي" للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.