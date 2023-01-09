"أسترازينيكا" تعتزم شراء "سينكور فارما" بـ 1.8 مليار دولار

وافقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية على شراء شركة "سينكور فارما" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية مقابل ما يصل إلى 1.8 مليار دولار نقدا، للفوز بعلاج جديد واعد لارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

ووفقا لـ"بلومبيرج"، قالت أسترازينيكا اليوم إن المستثمرين سيحصلون على 26 دولارا نقدا لكل سهم من أسهم سينكور، إضافة إلى حق لا يمكن تداوله بالحصول على عشرة دولارات، لكنه يتوقف على طلب الشركة من الجهات الرقابية الحصول على ترخيص عقار علاج ضغط الدم "باكسدروستات".

وتعد الصفقة هي أول صفقة كبيرة لشركة "أسترازينيكا" منذ استحواذها على شركة "ألكسيون" الأمريكية المتخصصة في الأمراض النادرة مقابل 39 مليار دولار في 2021 ،وتأتي تماشيا مع استراتيجية المدير التنفيذي باسكال سوريوت لتعزيز إنتاج الأدوية في بريطانيا.