النفط يقود الأسهم السعودية للصعود 100 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم مستفيدة من عودة أسعار النفط للارتفاع والعودة فوق مستوى 80 دولارا لخام برنت.

ويأتي مكاسب النفط بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود، ما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وصعد مصرف الراجحي أكثر الأسهم دعما لحركة السوق اليوم بنحو 1.3 في المائة منهيا ثلاث جلسات من التراجعات، أيضا دعمت أسهم معادن وأرامكو السعودية من مكاسب السوق بعد ارتفاعهما 4.5 و0.6 في المائة.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 110 نقاط بما يعادل 1 في المائة عند مستوى 10647 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 4.2 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 136.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 338.1 ألف صفقة، وتركزت السيولة على سهم مصرف الراجحي ثم سبكيم العالمية وكذلك معادن.

إلى ذلك، صعدت أسهم 171 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "تهامة للإعلان" بعد صعود سهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم زين 3.3 في المائة، بعد إعلان الشركة إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار "لتيس الذهبية" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، موضحة أن صافي ربح الصفقة يصل لغاية 1.1 مليار ريال.

في المقابل، هبطت أسهم 39 شركة كان "ريدان" في الصدارة بعد هبوط سهمها 3 في المائة، في حين تراجع سهم البنك العربي 2.2 في المائة.