ارتفاع الإنتاج الصناعي لألمانيا في نوفمبر

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم أن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر.

وأوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي زاد 0.2 في المائة عن الشهر السابق.

وتراجعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق، وذلك رغم انحسار أزمات سلاسل التوريد.