بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات السياسة.. بريطانيا أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب

قالت شركات تصنيع في استطلاع للرأي نشر اليوم إن بريطانيا أصبحت أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات السياسية الأخيرة.

وأشار استطلاع أجرته مؤسسة (ميك يو كيه) وهي الهيئة التجارية الرئيسة لشركات التصنيع البريطانية ومؤسسة "بي دبليو سي" لمراجعة الحسابات إلى تراجع نسبة المصنعين الذين يعتقدون أن بريطانيا تمثل موقعا تنافسيا إلى النصف إلى 31 في المائة من 63 في المائة قبل عام، وقال 43 في المائة إن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بحسب "رويترز".

وأجري الاستطلاع الذي شمل 235 شركة خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 22 من الشهر نفسه عندما كانت الاضطرابات التي شهدتها حكومة ليز تراس التي لم تستمر طويلا في الحكم حاضرة في أذهان الناس. وقالت 53 في المائة من الشركات إن عدم الاستقرار السياسي المستمر أضر بثقة قطاع الأعمال. ومن المقرر أن يضع وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع الخطوط العريضة لخطط لتقليص حاد لدعم الطاقة للشركات.

وقالت ميك يو كيه إن من المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التخفيضات في الوظائف والإنتاج التي كانت بالفعل في طور الإعداد.