الصين: ضخ 293 مليون دولار للمحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب "المركزي" الصيني اليوم ملياري يوان (293 مليون دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء للمحافظة على مستويات السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وقال بيان البنك المركزي إن الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بلغت 2 في المائة، مضيفا أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي في نهاية السنة القمرية الصينية الحالية التي تنتهي خلال يناير الحالي. بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

يذكر أن عملية إعادة الشراء تعني قيام البنك المركزي بإعادة شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع من هذه البنوك مع اتفاق على قيام البنك المركزي بإعادة بيع هذه الأوراق للبنوك في المستقبل.

كما ارتفع السعر الاسترشادي لليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الحالي اليوم، ليسجل 8265. 6 يوان لكل دولار.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس متوسط أسعار الصرف التي تعرضها المؤسسات المالية الرئيسة في سوق الصرف قبل بدء التعاملات في سوق الإنتربنك كل يوم عمل.