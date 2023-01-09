عمومية "نقي" توافق على توزیع 20 مليون ريال أرباحا عن الربعين الثاني والثالث من 2022

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "نقي للمياه" على توصیة مجلس الإدارة بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ 20,000,000 ريال، التي تمثل ما نسبته 10 في المائة من رأسمال الشركة على المساھمین عن الفترة المرحلیة الثانیة والثالثة من 2022، وستكون حصة السھم 1 ريال / سھم ، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم بنھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة والمقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إیداع في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، علما بأن تاریخ توزیع الأرباح ھو 18 ینایر 2023.

كمت وافقت على تفویض مجلس الإدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023.