"زين السعودية": إتمام بيع البنية التحتية للأبراج لـ "لتيس الذهبية" بـ 3.02 مليار ريال

أعلنت "زين السعودية" إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار "لتيس الذهبية" المملوكة لكل من: صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، و الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، وشركة سلطان القابضة بقيمة 3.02 مليار ريال ..

والتزمت "زين السعودية" بنقل ما لا يقل عن 3.000 برج من أصل 8.069 وسيتم نقل ملكية الأبراج المتبقية على دفعات خلال مدة لا تزيد عن 18 شهرا.

و ستبيع "زين السعودية" ما لا يقل عن 8.069 من هياكل الأبراج فقط، أما كافة المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملك لـ "زين السعودية".

و تتلخص الأسباب لتعظيم العائد على مساهمي الشركة، عبر تقليل الاعتماد على النفقات الرأسمالية والفصل ما بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج، ما سيؤدي إلى تعزيز المكانة المالية لزين السعودية والتركيز على الاستثمار في الأسواق الموازية وعلى خلق قيمة لعملاء الشركة.

وستستخدم زين السعودية المتحصلات الناتجة عن الصفقة لتعظيم العائد على مساهميها وذلك من خلال مزيج من تخفيض الأعباء التمويلية عليها وتمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.

و أوضحت "زين السعودية" أن قرار مجلس الإدارة للموافقة على هذه العروض كان بالإجماع، بعد استثناء الأطراف ذات العلاقة في الصفقة، حيث يشغل رئيس مجلس إدارة زين السعودية الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة، كما يعمل عضو مجلس الإدارة سعود البواردي لدى الشركة المتحدة، التي للأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز مصلحة فيها.

الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها :

1- تملك حصة تبلغ 20% من رأسمال "لتيس الذهبية"

2- الحصول على مبلغ 2.4 مليار ريال

بهذا من المتوقع أن يصل صافي الربح لهذه الصفقة لغاية 1.1 مليار ريال موزعة على مدى فترة نقل ملكية الأبراج على دفعات خلال مدة لا تزيد عن 18 شهرا.