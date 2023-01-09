التأخيرات والإلغاءات تطال 31 % من المسافرين عبر المطارات الأوروبية العام الماضي

أظهرت دراسة استقصائية أن التأخيرات والإلغاءات خيمت مرة أخرى على حركة النقل الجوى المدني في أوروبا خلال العام المنصرم، حيث تأثر نحو 244 مليون وبنسبة 31 في المائة من إجمالي 795 مليون مسافر تم نقلهم عبر مطارات أوروربا، وذلك وفقا لتحليل البيانات الذي أجرته بوابة حقوق الركاب "إير هيلب" ونشرته الألمانية.

وبالمقارنة، فإنه فى العام الأخير قبل أزمة فيروس كورونا عام 2019 كانت النسبة 24 % فقط من إجمالي 1.125 مليار مسافر، وقال رئيس إير هيلب، توماش باوليشين : "أظهر الصيف على وجه الخصوص أن المطارات وشركات الطيران لم تكن مستعدة من حيث التوظيف لزيادة السفر الجوي بعد الجائحة".

وفقا للدراسة، كان على ما يصل إلى 40 % من الركاب التعامل مع مشاكل الطيران خلال أشهر الصيف، ومن الأسباب الأخرى للتأخير الإضرابات والأحوال الجوية غير المواتية.

وذكر باوليشين أنه لا يوجد تحسن في الأفق لعام 2023، مضيفا: "نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي هذا العام، كما هو الحال في العديد من الصناعات الأخرى، لا يزال النقص في العمال المهرة يمثل مشكلة خطيرة تعوق عمليات الطيران، يضاف إلى ذلك إضرابات الموظفين، التي تسبب تأخيرات إضافية.