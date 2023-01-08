سوناك: ليس من المحتم تباطؤ التضخم هذا العام

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه " ليس أمرا حتميا" أن يتباطأ التضخم هذا العام، مشددا على الحاجة للاستمرار في ضبط الأجور خلال المفاوضات الجارية مع القطاعات المحتجة التي تشمل قطاعي الرعاية الصحية والسكك الحديدية.

وبحسب "بلومبيرج" أكد سوناك إن تراجع التضخم "يعتمد على توفر سياسة اقتصادية مسؤولة عندما يتعلق الأمر بأمور مثل الأجور". وأضاف" ليس من المحتم حدوث ذلك. يجب الاستمرار في الانضباط واتخاذ قرارات صحيحة ومسؤولة".

ويذكر أن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا أدى لارتفاع التضخم لأكثر من 11 في المائة العام الماضي، مما نجم عنه أزمة في تكاليف المعيشة. وأضاف سوناك أن الحد من ارتفاع الاسعار يمثل أولوية له، كما أنه سبب معارضته للدعوات بقبول المطالب برفع الأجور في القطاع العام، حيث أن ذلك قد يؤدي لتأجيج التضخم.