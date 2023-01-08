"البلاد" يعتزم شراء 5 ملايين من أسهمه وتخصيصها لموظفي البنك

أعلن بنك البلاد موافقة مجلس الإدارة لشراء خمسة ملايين سهم عادي من أسهم البنك لاستخدامها كأسهم خزينة وتخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وسيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما سيتطلب من البنك استيفاء كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.