هيبة الأعماق

يأسرني الشخص الذي يحافظ على أناقته الشخصية والمعنوية، على الرغم من كل ما يعتريه من تحديات.يتألق بابتسامته وطموحه في ظل الصعوبات التي تواجهه.يخوض معاركه بصمت. يراوغ آلامه بآماله.ينحاز إلى التفاؤل وسط الألغام.يطارد الضوء الذي يتخيله، رغم الظلام الذي يرزح تحت وطأته.لا يشتكي إلا لربه. لا يتأفف بل يتعفف. لا يستجدي ولا يتوسل. لا تكاد تسمع له صوتا.يمضي مرددا قول الشافعي:"جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض،وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم".ازدحم يا صديقي بالأحلام رغم الأوجاع.قد ولا تقاد.كن ثريا بكرامتك.غنيا بكبريائك.محلقا بهدوئك.إن الأنهار العميقة لا تحدث ضجيجا.تذكر دائما المثل الدارج الذي يقول: "الصيت ولا الغنى"، فالناس لا تعرف رصيدك في البنك، لكنها تعرف رصيدك في السلوك والأخلاق والتعامل.كن اسما يرتبط بالسمو والارتقاء والارتفاع.لا تكن محل شفقة واستعطاف وعطف.حارب لحظات انكسارك بعدم إفشائها.أشع ضعفك لله، وأظهر سعادتك للناس.قرر أن تكون ثريا بصيتك، ولا تبح بضيقك.دع الآخرين يرونك محلقا عاليا.لا تسمح لأحد أن يراك منخفضا.سحر السماء في علوها.تراها، لكن يدك لا تستطيع أن تتذوقها.لا تك شفافا. خبئ حياتك وأسرارك.أنت لست كيسا بلاستيكيا لنتصفح ما بداخله.كلما كان الإنسان مغلقا كان أشد هيبة.الوقار لا يشترى.إنه يشع من أسلوبك.تأن فيما تقوله وتذرفه.فكر ألف مرة قبل أن تندلع منك الكلمات.فالحروف هي التي تكون شخصيتك وسمعتك.اختر الصمت على الحديث.الجأ للظل الوارف، واتق شر الضوء.يقول سهل بن هارون:يخفي صنائعه والله يظهرهاإن الجميل إذا أخفيته ظهراإن الدهشة يا صديقي لا تولد من القشور.إنها تنبع من الصدور.