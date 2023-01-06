أفضل أداء أسبوعي للأسهم الأوروبية منذ مارس .. واقتناص الصفقات ينعش «اليابانية»

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 3.4 في المائة.

وارتفع سهم شل 0.4 في المائة بعدما قالت الشركة إن أرباح أنشطتها في الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا على الأرجح في الربع الأخير من العام الماضي.

وجنى مؤشر قطاع الطاقة 0.6 في المائة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل الآمال في انتعاش الطلب من الصين، وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعد عاصفة شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.

في سياق متصل، عوض مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا أمس، مع إعادة المستثمرين شراء الأسهم المتراجعة مع انخفاض الين مقابل الدولار.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.59 في المائة عند 25973.85 نقطة بعد أن بدأ التداولات على انخفاض، متأثرا بتراجع وول ستريت في ختام التعاملات خلال الليل. وخسر المؤشر 0.46 في المائة على مدار الأسبوع الذي تخللته عدة عطلات.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 1875.76 لكنه خسر 0.84 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تشيهيرو أوتا مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين لدى إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز، "صعود الين أمام الدولار منذ تعديل سياسة بنك اليابان المركزي نال من معنويات المستثمرين، لكن الاتجاه تغير".

وأضاف، "بعض المستثمرين أعادوا شراء الأسهم، إذ بدا بعضها رخيصا في ظل تراجع الين".

وارتفع نيكي بدعم من الأسهم ذات الثقل، حيث قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق والأجهزة 3.51 في المائة وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 1.24 في المائة. وصعد سهم دايتشي سانكيو للعقاقير 3.51 في المائة.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.41 في المائة وسهم هوندا موتور 1.93 في المائة.

وقفز مؤشر شركات الشحن 3.27 في المائة، مسجلا أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

عربيا، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 3.31 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2584.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.7 ملايين دينار أردني مقارنة بـ5.5 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 38.8 في المائة.

فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 30.6 مليون دينار أردني، مقارنة بـ22.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي 19.5 مليون سهم، نفذت من خلال 13156 صفقة.

إلى ذلك، أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول بعدما قال البنك، وهو الأكبر في الإمارات، إنه لم يعد يدرس تقديم عرض للاستحواذ على ستاندرد تشارترد.

وتراجع المؤشر 0.7 في المائة مع انخفاض سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 1.3 في المائة وهبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 0.6 في المائة في حين خسر سهم بنك أبوظبي الأول 2.3 في المائة.

وانخفض مؤشر السوق في دبي 0.4 في المائة، مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 في المائة، بينما خسر سهم إعمار العقارية القيادي 0.7 في المائة.