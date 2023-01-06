الأسهم السعودية عرضة لعودة الضغوط البيعية القوية .. فقدت معظم مكاسب الأسبوع

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني لتغلق عند 10531 نقطة مرتفعة 53 نقطة بنحو 0.5 في المائة، بينما مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع ثلاث نقاط بنحو 0.2 في المائة، ليغلق عند 1465 نقطة.

كانت ذروة مكاسب السوق أثناء الأسبوع عند 10697 نقطة رابحة 2 في المائة، إلا أنها تعرضت لضغوط بيعية أفقدت السوق معظم المكاسب.

وأشير في التحليل السابق إلى مواجهة السوق مقاومة عند 10670 نقطة.

واستمرار إغلاق السوق دون 10531 نقطة يعرض السوق لعودة قوية للضغوط البيعية، وما لم تتحسن المعطيات لتحفز شهية المخاطرة وتدفع بالمتعاملين للشراء، ستبقى الضغوط البيعية مسيطرة، واستمرارها سيضعف الرغبة في الشراء.

وأظهرت بيانات البطالة في الولايات المتحدة، قوة سوق العمل، ما سيدفع بالفيدرالي الأمريكي لاستمرار التشديد النقدي، ويبدو أن الإبطاء في الرفع ليس قريبا، علما أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يجعل عوائد الأسهم غير مغرية، ويبقي التفضيل لخيارات استثمارية أخرى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 10505 نقاط، وكانت أدنى نقطة عند 10441 نقطة فاقدا 0.35 في المائة، بينما الأعلى عند 10697 نقطة رابحا 2 في المائة، وفي نهاية الأسبوع، أغلق عند 10531 نقطة رابحا 53 نقطة بنحو 0.51 في المائة.

وارتفعت السيولة 16 في المائة بواقع 2.6 مليار ريال، لتصل إلى 18 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 52 في المائة بما يعادل 270 مليون سهم إلى 790 مليون سهم متداول.

أما الصفقات، فارتفعت 147 ألف صفقة بما يعادل 11 في المائة عند 1.5 مليون صفقة.

أداء القطاعات

تراجع ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الطاقة" 1.5 في المائة، ثم "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ 0.48 في المائة.

في حين تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 5.1 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ4.7 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 25 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه البنوك 14 في المائة بما يمثل 2.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 7 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال.

أداء الأسهم

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 24 في المائة ليبلغ 58.40 ريال، يليه أسمنت القصيم بـ16 في المائة ليصل إلى 71.10 ريال، وحل ثالثا سهم وفرة 14 في المائة، حيث أغلق عند 29.15 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جدوى ريت السعودية" بواقع 4.2 في المائة ليغلق عند 12.36 ريال، يليه "الرياض" بـ3.5 في المائة إلى 30.70 ريال، وحل ثالثا سهم المواساة بـ3.3 في المائة إلى 202 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم لوبريف بقيمة 984 مليون ريال، يليه الراجحي بنحو 972 مليون ريال، وحل ثالثا "أمريكانا" بـ827 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية