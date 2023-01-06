رغم تراجع أرباحها التشغيلية 91.2 % .. "إل جي" تحقق مستوى قياسيا للمبيعات

قدرت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم أرباحها التشغيلية للربع الرابع من 2022 بنحو 65.5 مليار وون (51.6 مليون دولار) ، متراجعة 91.2 في المائة عن العام السابق.

وتأتي الأرباح التشغيلة أقل بنسبة 79.5 في المائة من متوسط ​​التقديرات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبالنسبة لعام 2022، سجلت الشركة ما يقدر بنحو 3.54 تريليون وون للأرباح التشغيلية، بانخفاض 12.6 في المائة عن العام السابق.

ولكن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 21.85 تريليون وون، مسجلة أعلى مستوى فصلي، بحسب بيانات الأرباح الصادرة عن الشركة.

وتوسعت مبيعات الشركة بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 83.46 تريليون وون.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الشركة أكثر من 80 تريليون وون في المبيعات السنوية.