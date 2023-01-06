الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بعد بيانات سوق العمل الأمريكية

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر اليوم ، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة مما قد يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفض تسريح العمال 43 % في ديسمبر .

كما كشف تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، بفارق كبير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 150 ألفا.

ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9 % إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 خلال الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5 % ، وهي الأكبر منذ سبتمبر بحسب رويترز.

وأدى ارتفاع الدولار لهبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار خلال الليل. وسجل في أحدث تعاملات ارتفاعا 0.12 % إلى 1.1922 دولار

وبالمثل، انخفض اليورو 0.8 % إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقرا في أحدث تداول عند 1.0519 دولار.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار 0.6 % ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 134.045 ين، وسجل في أحدث تعاملات 133.44 ين.

وتحول الأسواق انتباهها الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، وتوقع اقتصاديون إضافة الاقتصاد الأمريكي 200 ألف وظيفة في ديسمبر.

