الذهب يتجه لمكسب أسبوعي جديد مع تسليط الضوء على بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار نحو 0.8 % خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1843.80 دولار.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة. وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خلال اليوم بحسب رويترز.

وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أمس التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، لكن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس قال إن عام 2023 قد يشهد أخيرا بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطا في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائدا.

