النفط يواصل مكاسبه بفضل تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % اليوم لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.

وبحلول الساعة 02:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو 1 % ، إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية أمس الخميس.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا، أو 1.1 % ، إلى 74.47 دولار للبرميل. وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة بحسب رويترز.

