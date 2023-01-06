سامسونج تتوقع أدنى ربح فصلي منذ 8 أعوام مع تراجع الطلب

قالت شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم إنها تتوقع انخفاضا بنسبة 69 % في أرباح التشغيل لربع العام المنتهي في ديسمبر إلى أدنى مستوى في ثماني أعوام ، إذ أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى إضعاف الطلب على الأجهزة الإلكترونية وإلقاء ظلال قاتمة على آفاق صناعة رقائق الذاكرة.

وقدرت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم أن أرباحها تراجعت إلى 4.3 تريليون وون (3.37 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، انخفاضا من 13.87 تريليون وون قبل عام بحسب رويترز.

ويمثل هذا أقل ربح فصلي لسامسونج منذ الربع الثالث من عام 2014 ولم يصل إلى 5.9 تريليون وون توقعتها رفينيتيف سمارت إستيميت.

وقالت سامسونج في بيان "بالنسبة لنشاط رقائق الذاكرة، كان الانخفاض في الطلب في الربع الرابع أكبر من المتوقع إذ عدَّل العملاء المخزونات... مدفوعين بالمخاوف من تدهور معنويات المستهلكين الناجم عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضعف الآفاق الاقتصادية".

وأضافت سامسونج في بيان أولي قصير عن الأرباح، أن الإيرادات تراجعت على الأرجح تسعة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 70 تريليون وون.

وذكرت سامسونج أن أسعار رقائق الذاكرة تراجعت أيضا أكثر من المتوقع بسبب زيادة المخزون لدى الموردين.

