إنتاج البيرو من النحاس يرتفع 15 % على أساس سنوي

ارتفع إنتاج النحاس في بيرو، المورد الثاني للمعدن على مستوى العالم، بنسبة 15.3 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات جمعتها الحكومة.

وانخفض إنتاج بيرو من النحاس، الذي بلغ 224 ألفا و 976 طنا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 3.2 % مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج اليوم .

وجاءت الزيادة في إنتاج النحاس بسبب زيادة الإنتاج في شركات مثل "كومبانيا مينيرا أنتامينا" و "سوسيداد مينيرا سيرو بيردي" و "ساذرن بيرو كابر كوربوريشن".

وانخفض إنتاج بيرو من الذهب بنسبة 2.9 % في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع إنتاج البلاد من الزنك بنسبة 1.2 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وانخفض إنتاج الفضة بنسبة 10.2 % فيوفمبر مقارنة بالعام السابق.