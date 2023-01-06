بيانات الوظائف تغذي مخاوف الفائدة وتضغط على وول ستريت

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بأكثر من واحد في المائة اليوم الخميس بعد أن قضت أدلة جديدة على شح سوق العمل على أي آمال لدى المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة قريبا مع استمرار التركيز على التضخم.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر ارتفاعا أعلى من المتوقع في التوظيف الخاص في ديسمبر كانون الأول. وأظهر تقرير آخر أن مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت الأسبوع الماضي.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى انخفاضا معتدلا في فرص العمل في الولايات المتحدة. ففي حين أن سوق العمل القوي عادة ما يكون موضع ترحيب كإشارة على القوة الاقتصادية، يرى المستثمرون في الوقت الحالي أنه سبب للمركزي الأمريكي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وبحسب البيانات فقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع44.74 نقطة أو 1.16 في المائة ليغلق عند 3808.23 نقطة، وفيما خسر المؤشر ناسداك 153.53 نقطة أو 1.47 في المائة إلى 10305.23 نقطة، تراجع داو جونز الصناعي 339.18 نقطة أو 1.02 في المائة إلى 32930.59 نقطة.