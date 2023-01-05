قوة بيانات سوق العمل تهوي بمؤشرات وول ستريت عند الافتتاح

استهلت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تداولات اليوم على انخفاض بعدما أثارت بيانات تشير لقوة سوق العمل في الولايات المتحدة المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.

وبحسب "رويترز" هبط المؤشر داو جونز الصناعي 78.05 نقطة أو 0.23 في المائة عند الفتح إلى 33191.72 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 13.23 نقطة أو 0.34 في المائة عند 3839.74 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 68.45 نقطة أو 0.65 في المائة إلى 10390.31.