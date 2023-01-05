شركة صينية توقع اتفاقية لاستخراج النفط من أفغانستان

وقعت الإدارة التي تقودها طالبان في أفغانستان أول عقد دولي لها اليوم الخميس، لاستخراج النفط من حوض آمو داريا بشمال البلاد حيث تسعى الجماعة إلى زيادة العائدات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ووقعت طالبان العقد مع شركة شينجيانج سنترال اسيا بيتروليوم أند جاز الصينية في كابول بحضور السفير الصيني لدى أفغانستان، وانج يو، ونائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية الملا عبدالغني برادار.

وقال برادار خلال التوقيع إن الاتفاقية سوف "تعزز الاقتصاد الأفغاني وتزيد مستواه من الاستقلال النفطي". وقال عميد خرم وهو متحدث باسم وزارة المناجم والبترول في البلاد إن الشركة الصينية سوف تستثمر ما يصل إلى 150 مليون دولار سنويا، مع زيادته إلى 540 مليون دولار في الثلاث سنوات المقبلة بالنسبة للعقد الممتد على مدار 25 عاما.

وسوف يتم استخراج النفط من منطقة تبلغ مساحتها 4500 كيلومتر مربع التي سوف تشمل الثلاثة أقاليم الشمالية ساري بول وجوزجان وفرياب. ويقدر أن الحوض لديه السعة لأكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام.