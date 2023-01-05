 انكماش الاقتصاد الأوكراني 30% في 2022 .. أفضل من المتوقع

تقدر وزارة الاقتصاد الأوكرانية بشكل مبدئي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2022 بنسبة 30.4% وهو مؤشر أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيرينكو، في بيان، "في عام 2022، تكبد الاقتصاد الأوكراني أفدح الخسائر والأضرار التي تسبب فيها الاتحاد الروسي عندما قام بتوسيع نطاق هجومه الذي كان قد بدأه في عام 2014 ، على طول الحدود المشتركة ومن جهة أراضي بيلاروس وشبه جزيرة القرم" بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضافت الوزيرة أن نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، والعمل المنسق للحكومة وقطاع الأعمال، وروح الشعب التي لا تقهر، وسرعة استعادة منشآت البنية التحتية الحيوية المدمرة من قبل الخدمات المحلية، وكذلك الدعم المالي الممنهج الذي يوفره الشركاء الدوليون، جعل من الممكن الحفاظ على الجبهة الاقتصادية ومواصلة التقدم نحو النصر.