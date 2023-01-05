الهند: لن نسمح باستخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعات الاستهلاكية

صرح وزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ للصحفيين في نيودلهي اليوم الخميس، بأن البلاد لا تعتزم السماح بشراء الهيدروجين الأخضر من قبل أي صناعة استهلاكية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن الحكومة على ثقة من أن الإنتاج المحلي سوف يكون تنافسيا بما يكفي لتحفيز الاستهلاك، بدون أي التزام. وتعتزم الحكومة الهندية فرض ضرائب على استيراد أجهزة التحليل الكهربائي بعد تعزيز قدرات الإنتاج المحلية.

وقال سينغ إن الدعم الهائل للهيدروجين الأخضر من جانب بعض الدول النامية يشوه هذه التجارة.