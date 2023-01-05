فرنسا: انخفاض أسعار المواد الخام والشحن البحري سينعكس على المستهلكين في 2023

استعرض وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الخميس، أهداف السياسة الاقتصادية الرئيسية للحكومة لعام 2023، وركز على السيطرة على التضخم وتعزيز الصناعة الخضراء واستعادة الماليات العامة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال الوزير في خطاب لقادة الأعمال في باريس، بمناسبة العام الجديد، إنه يتوقع نمو الاقتصاد مجددا في 2023 رغم التحديات التي تشمل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، وأضاف "الظروف مهيأة كي يستقر التضخم، ثم يتباطأ في 2023".

وأشار إلى التراجع المبدئي في معدلات الشحن البحري وأسعار الجملة للمواد الخام، التي لابد أن تصل للمستهلكين. وأضاف أن شركة كهرباء فرنسا في سبيلها لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 45 جيجا واط في يناير الجاري، بعد عودة المفاعلات النووية إلى الخدمة عقب خضوعها لأعمال صيانة.