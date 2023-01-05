توقعات بتراجع أرباح سامسونج الفصلية 58 %

رجح محللون انخفاض أرباح شركة سامسونج الفصلية 58 في المائة، حيث أدى الانكماش الاقتصادي العالمي إلى إضعاف الطلب على الأجهزة الإلكترونية وتغيم توقعات صناعة رقائق الذاكرة.

وقال محللون إنه مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق والاستثمار في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، قام صانعو الهواتف الذكية وغيرهم من العملاء بتأجيل طلبات شرائح الذاكرة، بينما بيعت الهواتف الذكية بسعر أقل مع تراجع الطلب.

تعد سامسونج أكبر صانع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الجمعة والنتائج الكاملة في وقت لاحق من الشهر الجاري وذلك بحسب "رويترز".

وبين تقرير لشركة ريفينيتيف سمارت أنه من المحتمل أن تتراجع الأرباح التشغيلية لرابع أكبر شركة مدرجة في آسيا إلى 5.9 تريليون وون (4.62 مليار دولار) في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.

وبهذه النتائج سيكون هذا أدنى ربح ربع سنوي لشركة سامسونج منذ الربع الثالث من 2016.