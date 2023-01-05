الصين تطبق سياسة نقدية مستهدفة وفعالة لتعزيز الدعم المالي وإنعاش الاقتصاد

أعلن بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني أن بكين ستطبق سياستها النقدية الحكيمة "بطريقة مستهدفة وفعالة"، وستعزز الدعم المالي للعرض والطلب المحليين، بهدف تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في 2023.

وإضافة إلى الحفاظ على سيولة كافية من خلال مجموعة من السياسات، قال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع عمل، إنه سيعمل على تخفيض التكاليف المالية لكيانات السوق وسيساعد على زيادة الاستهلاك.

وسيواصل البنك في الوقت نفسه متابعة التدابير المالية التي تم طرحها في نوفمبر الماضي، لتيسير النمو المستقر والصحي لسوق العقارات.

وبحسب "الألمانية"، أكد الاجتماع، الذي عقد أمس الأربعاء، على الجهود المحدثة لتعزيز الانفتاح المالي والتعاون العالمي، مع اهتمام بالانفتاح المؤسسي للقواعد والاتفاقيات والمعايير وغيرها من الأمور. وسيتحسن الاستخدام العالمي للعملة الصينية بشكل منتظم.

كما ستقوم الصين بتعزيز الرقابة اليومية على الأعمال المالية لمؤسسات المنصات، وستواصل أعمالها التجريبية بشأن العملة الرقمية.

كما أكد البنك أنه سوف يعزز جهوده من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي الشامل، واحتواء المخاطر المالية الكبرى وتعميق الإصلاحات المالية والانفتاح.