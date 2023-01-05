بنك التنمية: 95 % من تمويلات قطاع متناهي الصغر للنساء .. وتحصيل 103 مليارات ريال

أسهم بنك التنمية الاجتماعية في منح قروض مالية للمستفيدين بقيمة تجاوزت 130.6 مليار ريال لكل الفئات المستفيدة من خدمات البنك، وتحصيل 103.3 مليار ريال منها، في حين بلغ حجم القروض المتعثرة التي لم يستطع البنك تحصيلها بسبب تعثر بعض المستفيدين في السداد نحو 27.3 مليار ريال. وقال لـ "الاقتصادية" سلطان الحميدي نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية، إن التمويلات لفئة النساء تجاوزت 18 مليار ريال من إجمالي القروض المقدمة، لافتا إلى أن نسبة النساء في قطاع متناهي الصغر والأسر المنتجة تجاوزت 95 في المائة من إجمالي التمويل للمستفيدين من الخدمات التنموية والتمكينية. وأوضح أن القروض تنوعت أغراضها لخدمة المجتمع المحلي، حيث تم توجيه جزء من هذا التمويل لخدمة الجوانب الاجتماعية مثل قروض الأسرة والزواج التي تستهدف رفع جودة الحياة وتلبية الالتزامات الضرورية للفرد السعودي وحمايته من التمويل ذي التكاليف المرتفعة.

وأشار إلى أن "القروض المحصلة بلغت 103.3 مليار ريال، فيما يبلغ إجمالي القروض لدى العملاء بلغت 27.3 مليار ريال، موضحا أن برامج الكفالة لكل المنتجات أسهم في خفض نسب التعثر في السداد إلى 2 في المائة فقط من إجمالي القروض الذي سيسهم بشكل فاعل في تدوير القروض للمتقدمين الجدد واستمرار عجلة التنمية لكل أبناء وبنات الوطن في كل المناطق.

وحول حجم الديون المعدومة، أوضح أنه لا توجد ديون معدومة بالمعنى الاصطلاحي، إلا أن هناك نسب تعثر في السداد والبنك يبذل جميع السبل للتحصيل وبأيسر الطرق التي منها دعم المقترضين بالمعارف اللازمة من خلال الاستشارات المالية من خبراء مركز دلني للأعمال التابع للبنك، ومنح فترات سماح للمساعدة في دعم المشاريع خاصة في بداياتها، وأخيرا جدولة الأقساط وتخفيضها لتتناسب من الظروف المالية للعملاء وفقا لسياسات البنك ولوائحه التنظيمية.

وأشار الحميدي إلى الارتفاع اللافت لأعداد المواطنات المستفيدات من تمويل العمل الحر والمنشآت الصغيرة، إذ بلغت القيمة المالية المقدمة أكثر من 9.5 مليار ريال، منوها بأن البنك ماض في دعم المشاريع المنزلية وتحويلها إلى منشآت أعمال من خلال مشروع تم إطلاقه أخيرا لتجسير أربعة آلاف مشروع منزلي ليكون ضمن منشآت أعمال.