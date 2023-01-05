الأسهم السعودية تهبط 1.21 % بضغط شبه جماعي للقطاعات .. و«الخدمات الاستهلاكية» يغرد وحيدا

تراجعت الأسهم السعودية 129 نقطة فاقدة 1.2 في المائة لتغلق عند 10531 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 18 نقطة بنحو 1.3 في المائة إلى 1465 نقطة. وجاء الضغط شبه جماعي من القطاعات مع ارتفاع "الخدمات الاستهلاكية" وحيدا. وأشير في التحليل السابق إلى ضغوط بيع محتملة، ولم تستطع السوق مواجهتها، ما يجعلها تحت تلك الضغوط حتى مستويات 10460 نقطة على الأقل، حيث ستبحث السوق عن التماسك عند تلك المستويات. واستمرت السيولة في التحسن لتصل إلى 4.5 مليار بزيادة عن 624 مليونا عن الجلسة السابقة، ومواصلة هذا التحسن ستجعل السوق أقل عرضة لزيادة التذبذب، كما تعزز من شهية المخاطرة عند تحسن أداء السوق، لتراجع مخاطر السيولة.

الشركات لم تعلن بعد نتائجها المالية على الرغم من بداية الفترة النظامية التي تنتهي في نهاية آذار (مارس)، حيث تتطلع السوق إلى معطيات جديدة تحسن من الرؤية للعام الجديد.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10644 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 10697 نقطة رابحا 0.34 في المائة. بينما الأدنى عند 10514 نقطة خاسرا 1.38 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 10531 نقطة فاقدا 129 نقطة بنحو 1.21 في المائة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بواقع 624 مليون ريال، لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 67 في المائة بما يعادل 97 مليون سهم إلى 242 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 43 ألف صفقة بنحو 14 في المائة عند 354 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع "الخدمات الاستهلاكية" وحيدا بنحو 1.1 في المائة مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بـ2.5 في المائة، ثم السلع الرأسمالية 2.49 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل 2.42 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 25 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه البنوك 17 في المائة ما يمثل 782 مليون ريال، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية 12 في المائة بنحو 547 مليون ريال.

أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الصقر للتأمين" بنحو 6.4 في المائة ليبلغ 15.20 ريال، يليه "أمريكانا" بـ5.57 في المائة ليصل إلى 3.22 ريال، وحل ثالثا سهم "معدنية" 5.16 في المائة حيث أغلق عند 18.74 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "العربي" بواقع 4.82 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بـ4.11 في المائة إلى 22.84 ريال، وحل ثالثا سهم "شاكر" 4 في المائة ليقفل عند 19.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أمريكانا" بقيمة 361 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 308 ملايين ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ172 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية