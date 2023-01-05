«نمو» تفقد 235 نقطة في تداولات قيمتها 27 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 235 نقطة بواقع 1.2 في المائة لتغلق عند 19323 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 1 في المائة ما يعادل 291 ألفا إلى 27 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 136 ألف سهم لتبلغ 566 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.1 ألف صفقة متراجعة 739 صفقة ما يعادل 25 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4 في المائة ليبلغ 260 ريالا، يليه "بنان" بـ 3.45 في المائة ليصل إلى 60 ريالا، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" 3 في المائة حيث أغلق عند 47.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "رواسي" بواقع 9.24 في المائة ليغلق عند 71.70 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بـ 6 في المائة إلى 70.50 ريال، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" 4.25 في المائة مقفلا عند 83.30 ريال.وكان الأعلى تداولا "شور" بقيمة 14 مليون ريال، يليه "جاهز" بنحو 1.93 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بتداولات قيمتها 1.92 مليون ريال.