روسيا تلغي مهلة بيع حصة "شل" في مشروع غاز "ساخالين 2"

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء المهلة المقررة لبيع حصة شركة الطاقة الأنجلو هولندية شل، في مشروع الغاز الطبيعي الروسي "ساخالين 2" بنهاية العام الماضي، حسب وثيقة تم نشرها على قاعدة بيانات القوانين الروسية.وأشارت "بلومبيرج" إلى أن المرسوم الرئاسي الجديد يمنح الحكومة الروسية إدارة عملية بيع حصة شل في المشروع.وتمتلك شل 27.5 في المائة من أسهم مشروع "ساخالين 2"، ولكنها رفضت تملك حصة في شركة روسية جديدة أسسها الرئيس بوتين بمرسوم جمهوري في تموز (يوليو) الماضي لتشغيل مشروع ساخالين2 ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.في الوقت نفسه احتفظت الشركات الأجنبية الأخرى المساهمة في المشروع بحصصها في الشركة الروسية الجديدة.ووفقا للمرسوم الرئاسي السابق كان على الحكومة الروسية إيجاد بديل لشركة شل في الشركة الجديدة خلال أربعة أشهر اعتبارا من أول أيلول (سبتمبر) الماضي.ووافقت شركة ميتسوبيشي كاتسويا ناكانيشي اليابانية على الاستمرار في مشروع "ساخالين 2" استجابة لرغبة الحكومة اليابانية التي تستهدف المحافظة على إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الذي تحصل عليه من المشروع الروسي.كان وزير التجارة الياباني السابق قد قدم طلبا مماثلا للرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أند كو كينيتشي هوري في الخامس من أغسطس الماضي.وكانت الحكومة الروسية قد قررت إنشاء شركة جديدة تتولى تشغيل مشروع "ساخالين2" بعد انسحاب عدد من الشركات الغربية من المشروع بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.