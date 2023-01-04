مؤشرات وول ستريت تصعد في أول تداولات 2023 .. المتعاملون يترقبون محضر «الفيدرالي»

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس في أول يوم تداول في العام الجديد، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانون الأول (ديسمبر)، والمقرر صدوره اليوم الذي من شأنه أن يوفر مزيدا من الأدلة على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.65 نقطة بنحو 0.15 في المائة إلى 33148.90 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.79 نقطة أو 0.36 في المائة عند 3853.29 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 95.58 نقطة بمقدار 0.91 في المائة إلى 10562.06 نقطة. من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها أمس، إذ عززت أسهم شركات الأدوية الكبرى المؤشر الرئيس ستوكس 600، فيما شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تباطؤا للتضخم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة ليغلق عند أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.وارتفعت أسهم كل من "نوفو نورديسك" و"أسترازينيكا" و"نوفارتس" بنحو 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوروبي 1.8 في المائة.وقال "جيه بي مورجان"، إنه يتوقع أن يحافظ قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في أوروبا على مستوياته المرتفعة، على الأقل خلال فترة المخاوف من الركود الاقتصادي.وأظهرت بيانات أن التضخم الألماني تراجع الشهر الماضي بسبب انخفاض أسعار الطاقة ودفع الحكومة لمرة واحدة لفواتير الطاقة المنزلية، وهو ما جاء على غير المتوقع.وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.4 في المائة في أولى جلسات تداوله في 2023 حيث كانت السوق البريطانية مغلقة منذ جلسة مختصرة الجمعة.إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الصينية أمس في أولى جلسات العام الجديد مع صعود اليوان، في ظل التفاؤل بأن عدوى كوفيد - 19 قد تكون بلغت ذروتها في بعض الأجزاء في البلاد.وانكمش نشاط المصانع في الصين خلال ديسمبر في ظل الاضطرابات التي سببتها موجة من الإصابات بالوباء، إذ تراجع مؤشر كايشين لمديري المشتريات إلى 49 نقطة خلال ديسمبر من 49.4 نقطة في نوفمبر.وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعا 0.88 في المائة عند 3116 نقطة، كما صعد كل من شنتشن المركب 1.44 في المائة ليصل إلى 2004 نقاط، و"سي إس آي 300" بواقع 0.42 في المائة ليبلغ 3887 نقطة.