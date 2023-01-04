«نمو» تضيف 124 نقطة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 124 نقطة ما يعادل 0.64 في المائة لتغلق عند 19559 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 25 في المائة بنحو 5.6 مليون إلى 27 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بواقع 30 ألف سهم لتبلغ 430 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.9 ألف صفقة مرتفعة 313 صفقة بنحو 12 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إدارات" بنحو 7 في المائة ليبلغ 252 ريالا، يليه "رواسي" بـ6.18 في المائة ليصل إلى 79 ريالا، وحل ثالثا سهم "عزم" 5.64 في المائة حيث أغلق عند 179.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كير" بواقع 6.96 في المائة ليغلق عند 107 ريالات، يليه "أمواج الدولية" بـ4.72 في المائة إلى 121 ريالا، وحل ثالثا سهم "آيكتك" بمقدار 2.7 في المائة مقفلا عند 63.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "شور" بقيمة 6.5 مليون ريال، يليه "جاهز" بنحو 5.4 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بتداولات قيمتها 3.9 مليون ريال.