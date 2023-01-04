«لا بينتانا» .. نموذج يحتذى لإعادة التدوير في تشيلي

في إحدى أفقر المناطق بضواحي سانتياجو، تتولى مجموعة شاحنات منذ أعوام جمع النفايات العضوية التي يخلفها السكان، إذ تشكل لا بينتانا نموذجا يحتذى به عن إعادة التدوير في تشيلي، البلد الذي ينتج أكبر كمية من النفايات في المنطقة لكنه لا يعيد تدوير سوى كمية محدودة فقط، وفي أمريكا اللاتينية بأسرها.ومنذ 17 عاما، تجمع يوميا النفايات العضوية كقشور البطاطا والأفوكادو والبرتقال وغيرها من الفاكهة والخضراوات التي ترمى داخل حاويات خاصة أو صناديق أو أكياس بلاستيكية تعلق على أبواب المنازل أو الأشجار.وبحسب "الفرنسية"، تمثل النفايات العضوية نصف إجمالي النفايات التي تخلفها كل عائلة في مدينة تضم نحو 190 ألف نسمة، يعد أكثر من 15 في المائة منهم فقراء، في أعلى معدل للفقر في العاصمة التشيلية وضواحيها.ولا بينتانا هي إحدى المناطق الأولى في سانتياجو، التي باشرت بخطوة جمع النفايات هذه، وتضم مشتلا للبلدية يمتد فوق أرض كانت مكبا فيما مضى. وينتج المشتل سنويا 100 ألف نبتة من 400 نوع، تستخدم لرفع نسب المساحات الخضراء في المدينة.وتقول إسكارلت إيسلر الموظفة في البلدية، وهي تقف خلف إحدى الشاحنات، "أرى أن مبادرة البلدية في إدارة النفايات وتشجيعها السكان على فرزها خطوتان مهمتان جدا".ويشير خوسيه فيرا، وهو صاحب متجر صغير لبيع الخضراوات، عقب إخراجه إلى الشارع علبتين مليئتين بالنفايات العضوية، إلى "تغيير طال حياة السكان، إذ أصبحوا يهتمون حاليا بإعادة التدوير وتوقفوا عن رمي بقايا الخضراوات داخل الحاويات" في الشوارع.ونجحت خطة البلدية في نشر ثقافة إعادة التدوير في بلد ينتج يوميا 1.13 كيلوجرام من النفايات للفرد الواحد في المتوسط، ولا يعاد تدوير سوى 0.8 في المائة منها، بحسب وزارة البيئة.وبعد الانتهاء من جمع النفايات، تتجه الشاحنات إلى مقر المديرية العامة للبيئة لتفريغ حمولتها. ثم تجرى عملية فرز قبل أن تنقل المخلفات داخل عربات يدوية إلى مكان، حيث تتحول فيه إلى سماد باستخدام ديدان الأرض.وتقول جانيت جونزاليس، وهي موظفة في البلدية تولت زرع ورود على جانبي ممر قرب مبنى رياضي تابع للبلدية، بحماسة "إن هذا العمل يوفر لنا ثروة نباتية ويبعث نوعا من الفرح في نفوسنا"، مؤكدة أن "المنطقة تتحسن مع ارتفاع نسب الحدائق فيها".وتشيلي هي أكثر دولة في أمريكا الجنوبية إنتاجا للنفايات، بحسب البنك الدولي. أما نسبة إعادة التدوير فيها، فهي أدنى بكثير من المتوسط المسجل في أمريكا اللاتينية البالغ 4 في المائة، وفق اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.وبفضل هذا المشروع، تعيد بلدية لا بينتانا تدوير نحو 20 طنا من النفايات العضوية يوميا، وتوفر نحو 100 ألف دولار سنويا تستثمرها في أمور تعود بالفائدة إلى المجتمع.وتقول كلوديا بيزارو رئيسة البلدية، التي نالت مدينتها جوائز عدة عن هذا المشروع، "عندما تولينا إدارة النفايات، كنا نرى حاوية للنفايات كل 200 متر. أما اليوم، فلم تعد هذه المكبات منتشرة بصورة كبيرة".وتضيف "إنها حلقة إيجابية، إذ أصبح السكان يرون مساحات خضراء مكان الحاويات، التي كانت في السابق، وتوقفوا عن رمي النفايات بجوارها".وليست النفايات العضوية وحدها التي تحظى بفرصة ثانية في لا بينتانا، إذ أكثر من نصف الموظفين البالغ عددهم نحو 15 في المشتل التابع للبلدية، كانوا يقبعون في السجون وقبلوا بالخروج منها مقابل توفير خدمات لمجتمعهم.وتؤكد سينتيا أورتيز، التي تتولى إدارة المشتل منذ نحو سبعة أعوام أن "كل ما ينتج هنا يعود بالفائدة على الموظفين أيضا لأنهم من أبناء المنطقة. وهذا يعزز شعور الانتماء لديهم".وأعلنت ماسا روخاس، وزيرة البيئة التشيلية، أخيرا عن مشروع قانون يرمي إلى اعتماد مشروع لا بينتانا في باقي أنحاء تشيلي.