أزمة المشتقات النفطية تتفاقم في سوريا .. ثاني زيادة للأسعار خلال 3 أسابيع

رفعت الحكومة السورية، سعر لتر البنزين، وهي الزيادة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، التي تأتي وسط شح كبير في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة السورية.وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" اليوم، سعر بيع لتر البنزين أوكتان 95 بسعر 5750 ليرة سورية.وكانت الحكومة السورية رفعت في 14 من ديسمبر الماضي، سعر البنزين أوكتان 95 إلى 5300 ليرة سورية للتر، بعد أن كان أربعة آلاف ليرة للتر.وقال حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، خلال جلسة مجلس الوزراء، "إن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية في طريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة"، مجددا التأكيد على اللجان الوزارية، لوضع رؤى ومقترحات في مختلف القضايا الاقتصادية والخدمية وفق الإمكانات والموارد المتوافرة.وبحسب "الألمانية"، تعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية شحا كبيرا في المواد النفطية حيث يصل سعر لتر البنزين العادي إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة سورية، وسعر لتر المازوت / الديزل إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة سورية.ومنذ اندلاع الأزمة في سورية منتصف آذار (مارس) 2011 تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية، أزمة في المواد النفطية بعد خروج مناطق إنتاج النفط والكهرباء في شمال وشرق سورية، التي كانت تشكل نسبة 80 في المائة من مواد سورية النفطية، وخضوعها لسيطرة قوات سورية الديمقراطية، إضافة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على سورية بموجب قانون قيصر.وتجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق السورية حاجز الـ6500 ليرة سورية في حين كان في بداية 2011 نحو 50 ليرة سورية.