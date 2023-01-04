الصين تتجه لتوسيع الإنفاق وتوظيف عائدات السندات .. الدين الحكومي أقل من 60 % للناتج

قال ليو كون، وزير المالية الصيني، إن بكين تعتزم توسيع الإنفاق المالي بشكل مناسب للمساعدة في تعافي الاقتصاد.

وسيتم تعزيز توظيف عائدات السندات الحكومية الخاصة بهدف دعم الاستثمار في مزيد من المجالات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الوزير.

وذكر ليو كون أن ذلك من شأنه أن يحد من المخاطر النظامية الناجمة عن الديون الحكومية، وأن يدفع قدما تحويل شركات منصة التمويل الحكومية المحلية بطريقة موجهة نحو السوق.

وقالت وكالة أنباء "بلومبيرج" إن المعدل الحالي للدين الحكومي المستحق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أقل من 60 في المائة، أي أقل من الاقتصادات الكبرى، ويمكن السيطرة على المخاطر بشكل عام.

وأكدت "شينخوا" أن بكين ستكفل معدل إنفاق ماليا يكفي إجراءات مكافحة مرض كوفيد - 19، دون تحديد قيمة بعينها.

ووفقا لبيانات من بنك الشعب الصيني، تجاوزت إصدارات السندات في الصين 5.06 تريليون يوان "726.53 مليار دولار" في نوفمبر 2022.

وبلغت إصدارات سندات الخزانة 923.75 مليار يوان في هذه الفترة، كما تم إصدار سندات حكومية محلية بقيمة 246.89 مليار يوان.

وبلغت إصدارات السندات المالية 954.26 مليار يوان في الفترة نفسها، في حين اقتربت إصدارات سندات ائتمان الشركات من 1.08 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أنه تم إصدار أوراق مالية مدعومة بأصول ائتمانية بقيمة 27.68 مليار يوان في نوفمبر، في حين تجاوزت إصدارات شهادات الإيداع بين البنوك 1.8 تريليون يوان.

وبحلول نهاية نوفمبر، بلغ إجمالي السندات غير المسددة 144.5 تريليون يوان، وفقا للبنك.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات اقتصادية استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر الماضي، بسبب استمرار تراجع الإنتاج والمبيعات، مع تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 49 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر السابق بحسب بيانات مؤسسة إس آند بي جلوبال.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كما أظهرت بيانات المؤشر الرسمي لمدير المشتريات الصادرة مطلع الأسبوع الحالي تراجع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات إلى أقل مستوياتهما منذ أوائل 2020 رغم تخلي الصين عن سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وما تتضمنه من إجراءات أشد صرامة في ديسمبر الماضي.

كما واصل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع تراجعه للشهر الرابع على التوالي بما يعكس بدرجة كبيرة، تأثيرات القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين على كل من الأنشطة وطلب العملاء.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة من مجموعة ميناء شنغهاي الدولي أن ميناء شنغهاي ظل أكثر موانئ الحاويات ازدحاما في العالم في 2022، للعام الـ13 على التوالي، على الرغم من تأثير وباء كوفيد - 19.

وذكرت المجموعة وهي مشغل الميناء، أن حجم شحن وتفريغ الحاويات في الميناء تجاوز 47.3 مليون حاوية قياسية من فئة 20 قدما TEU، في 2022.

وفي مواجهة الوباء، وكذلك موجات الحرارة والبرودة في العام الماضي، ضمن ميناء التشغيل المستقر لمركز شنغهاي الدولي للشحن وحافظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وبعد انتشار الوباء في الربع الثاني من العام الماضي، تمكن الميناء من تحقيق انتعاش سريع على شكل حرف V في شحن وتفريغ الحاويات في يوليو الماضي، حيث تعامل مع مستوى قياسي شهري من البضائع بلغ 4.3 مليون حاوية قياسية.

فيما استقبل ميناء هورجوس، ميناء حدودي في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، أكثر من سبعة آلاف من قطارات الشحن بين الصين وأوروبا خلال 2022، بحسب سلطات السكك الحديدية المحلية.

وقالت شركة مجموعة أورومتشي الصينية المحدودة للسكك الحديدية إن متوسط العدد اليومي لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تعامل معها الميناء ظل أكثر من 19 قطارا. وأعزت الشركة الإقبال المتزايد على الخدمة إلى حجم النقل الضخم، والأسعار المنخفضة، والشبكة الواسعة، والاستقرار.

وأوضحت جمارك هورجوس أنه منذ بداية هذا العام، نقلت قطارات الشحن عبر الميناء أكثر من 140 نوعا من البضائع إلى الصين، ومن بينها آلات ومعدات من ألمانيا، ومنتجات معدنية من وسط آسيا إلى مقاطعات ومدن مثل خبي، وخنان، وجيانجسو، وقوانجدونج، وشنغهاي، وتشونجتشينج.

وحاليا، يمر 76 طريقا عبر هورجوس، حيث تغطي البضائع أكثر من 200 نوع، من بينها الملابس، والضروريات اليومية، والمنتجات الإلكترونية، والأجزاء الميكانيكية.