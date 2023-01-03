النفط يهوي 4 % في تعاملات متقبلة لمخاوف بشأن الصين والاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط 4 في المائة في تعاملات متقلبة اليوم، متأثرة ببيانات الطلب الضعيفة من الصين والتوقعات الاقتصادية القاتمة وقوة الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس3.81 دولار، أو 4.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 82.10 دولار للبرميل، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وهبط الخام الأمريكي 3.33 دولار إلى 76.93 دولار للبرميل عند التسوية، بعد تراجعه 4.1 في المائة، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من شهر. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا للبرميل في وقت مبكر من الجلسة، بحسب "رويترز".

وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي الأحد الماضي إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسة للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، ما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي غدا.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.